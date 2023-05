Mirko Boland und der VfB Lübeck wollen nach dem 2:0-Derbysieg gegen Weiche Flensburg am Freitag alle Restzweifel am Drittliga-Aufstieg in Drochtersen beseitigen. Foto: imago up-down up-down Fußball-Regionalliga Nord VfB Lübeck: Warum Mirko Boland der Meistertitel besonders wichtig ist Von Sascha Bodo Sievers | 04.05.2023, 12:00 Uhr

Mirko Boland ist mit Eintracht Braunschweig zweimal aufgestiegen und hat es bis in die Bundesliga geschafft. Am Freitag könnte der 36-Jährige mit Fußball-Regionalligist VfB Lübeck den Sprung in die 3. Liga perfekt machen. Im sh:z-Interview blickt Boland auf die Partie gegen Drochtersen/Assel voraus, seine Zeit in Braunschweig zurück und erklärt, warum er unbedingt Meister werden will und man von Aufstiegen nicht genug bekommen kann.