Hanno Behrens (li.) spielte unter anderem für den FC Hansa Rostock und den 1. FC Nürnberg. In der kommenden Saison verstärkt der 33-Jährige den VfB Lübeck. Foto: imago-images up-down up-down 3. Fußball-Liga Königstransfer: VfB Lübeck verpflichtet Hanno Behrens Von Sascha Bodo Sievers | 21.06.2023, 15:00 Uhr

Der VfB Lübeck hat einen weiteren Neuzugang vermeldet - und diesmal ist Sportvorstand Sebastian Harms der erhoffte Königstransfer gelungen: Hanno Behrens schließt sich dem Drittliga-Aufsteiger an. Trainer Lukas Pfeiffer erklärt, was er mit dem ehemaligen Bundesliga-Profi vorhat und welche Hoffnungen er an die Verpflichtung knüpft.