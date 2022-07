Marius Hauptmann (re.) vergab im Endspiel um den 3. Belt-Cup zwei Großchancen und musste sich mit dem VfB Lübeck am Ende mit Rang zwei begnügen. FOTO: 54° up-down up-down Niederlage nach Elfmeterschießen VfB Lübeck verpasst beim Belt-Cup 2022 ersten Titel der neuen Saison Von Sascha Bodo Sievers | 10.07.2022, 17:16 Uhr

Der VfB Lübeck hat den ersten Titel der neuen Saison verpasst. Beim zweitägigen, deutsch-dänischen Fußball-Turnier um den dritten Belt-Cup verlor der Regionalligist am Sonntag, 10. Juli, an der heimischen Lohmühle das Endspiel gegen den dänischen Zweitligisten Hvidovre IF mit 2:4 (1:1, 0:0) nach Elfmeterschießen.