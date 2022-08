Bekam im Spitzenspiel eine Nullnummer zu sehen: Lukas Pfeiffer, Trainer des VfB Lübeck. FOTO: 54° / Felix Koenig up-down up-down Topspiel der Fußball-Regionalliga Nord VfB Lübeck weiter unbesiegt, kann Borussia Hildesheim aber nicht knacken Von Sascha Bodo Sievers | 21.08.2022, 17:15 Uhr

Eine harte Nuss hatte Lukas Pfeiffer, Trainer des VfB Lübeck, vor dem Spitzenspiel in der Fußball-Regionalliga Nord erwartet. Seine Mannschaft konnte sie nicht knacken. Nach dem 0:0 in der Auswärtspartie am Sonntag, 21. August, beim Spitzenreiter Borussia Hildesheim aber bleiben die Grün-Weißen auch im vierten Saisonspiel ungeschlagen.