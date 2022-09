Der eingewechselte Kimmo Hovi erzielte in der Nachspielzeit gegen den FC St. Pauli II seinen ersten Saisontreffer für den VfB Lübeck in der Regionalliga Nord. Foto: 54° / John Garve up-down up-down VfB Lübeck trennt sich 1:1 vom FC St. Pauli II Warum der späte Ausgleich ein Signal an die Konkurrenz in der Regionalliga war Von Sascha Bodo Sievers | 18.09.2022, 17:17 Uhr

Der VfB Lübeck ist zwar nach dem 1:1 gegen den Hamburger SV II auch knapp drei Tage später im Heimspiel gegen den FC St. Pauli II nicht über ein 1:1 (0:1) hinausgekommen. In beiden Duellen aber waren die Grün-Weißen in Rückstand geraten und haben ihre Erfolgsserie in der Fußball-Regionalliga Nord dennoch auf acht Spiele ohne Niederlage ausgebaut.