Sammelte im ersten Testspiel Pluspunkte: VfB-Neuzugang Tarik Gözüsirin (re.), hier im Zweikampf mit dem Hamburger Milad Nejad Hadj Lor. FOTO: 54° / Felix Koenig up-down up-down Fußball-Regionalliga Nord VfB Lübeck 3:3 im Test gegen Hamburger SV II: Ein Trio macht auf sich aufmerksam Von Sascha Bodo Sievers | 01.07.2022, 21:41 Uhr

Fußball-Regionalligist VfB Lübeck hat sich nach einem frühen 0:2-Rückstand in seinem ersten Testspiel am Freitag, 1. Juli, 3:3 (3:2) von Ligarivale Hamburger SV II getrennt. Ein Trio der Grün-Weißen machte in Todesfelde besonders auf sich aufmerksam