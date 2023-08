Schornsteinfeger Sebastian Schultz (mit Ball) wünschte den Fußballern des VfB Lübeck nach dem Training am Donnerstag viel Glück für die neue Saison in der 3. Liga. Foto: Antonia Lichte up-down up-down 3. Fußball-Liga Schornsteinfeger beim VfB Lübeck zu Gast: Prävention in Sachen Glück Von Sascha Bodo Sievers | 02.08.2023, 19:17 Uhr

Die Fußballer des VfB Lübeck empfangen am Samstag zum ersten Saisonspiel in der 3. Liga den SV Sandhausen. Ein bisschen Glück schadet nicht, dachte sich die Schornsteinfeger-Innung und schickte den für die Öffentlichkeitsarbeit zuständigen Sebastian Schultz an die Lohmühle.