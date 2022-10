Felix Drinkuth (am Ball) brachte mit seinem sechsten Saisontreffer den VfB Lübeck gegen BSV Rehden auf die Siegerstraße. Foto: 54° up-down up-down Fußball-Regionalliga Nord Spitzenreiter VfB Lübeck auch vom BSV Rehden nicht zu stoppen Von Sascha Bodo Sievers | 15.10.2022, 15:52 Uhr

Der VfB Lübeck hat seine Erfolgsserie in der Fußball-Regionalliga Nord ausgebaut und weiteres Selbstvertrauen vor dem DFB-Pokalspiel gegen den 1. FSV Mainz 05 getankt. Den zuletzt formstarken BSV Rehden bezwangen die Grün-Weißen am Samstag, 15. Oktober, mit 4:0 (1:0) und bauten ihren Vorsprung an der Tabellenspitze gegenüber Drochtersen/Assel (1:2 gegen Weiche Flensburg) auf nunmehr sieben Punkte aus.