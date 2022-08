Florian Egerer (li.), hier im Zweikampf mit dem Kieler Lukas Wolf, will mit dem VfB Lübeck gegen Stadtrivale 1. FC Phönix die eigene Erfolgsserie ausbauen. Foto: 54° / Felix Koenig up-down up-down Fußball-Regionalliga Nord Warum der VfB Lübeck im Derby gegen den 1. FC Phönix im Vorteil scheint Von Sascha Bodo Sievers | 30.08.2022, 16:09 Uhr

Es geht um Prestige, drei Punkte - und im Optimalfall um die Tabellenführung: Während der SC Weiche Flensburg am Mittwoch, 31. August, in der Fußball-Regionalliga Nord spielfrei ist, kann der VfB Lübeck mit einem weiteren Sieg im Stadtderby gegen den 1. FC Phönix die Fördestädter von der Spitze verdrängen. Was dafür spricht, dass die Grün-Weißen ihre Erfolgsserie trotz kurzer Pause fortsetzen.