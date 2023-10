Fußball: 3. Liga VfB Lübeck 2:2 gegen Halle: Das sagt Sportvorstand Sebastian Harms Von Sascha Bodo Sievers | 01.10.2023, 12:12 Uhr Gefrustet nach der verspielten 2:0-Pausenführung gegen Halle: Florian Egerer (v.l.), Philipp Klewin, Janek Sternberg, Tommy Grupe und Marius Hauptman, die mit dem VfB Lübeck weiter auf den ersten Heimsieg warten müssen. Foto: imago-images up-down up-down

Trotz 2:0-Pausenführung stand am Samstag nicht der erste Heimsieg, sondern das fünfte Unentschieden für den VfB Lübeck in der 3. Liga zu Buche. Die Enttäuschung nach 2:2 gegen den Halleschen FC, dem vierten sieglosen Spiel in Folge, war groß. Sportvorstand Sebastian Harms aber bewahrt noch die Ruhe, wie im sh:z-Gespräch deutlich wurde.