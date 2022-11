Gefrustet: Mattis Daube (kniend) und Jannik Löhden nach der ersten Heimniederlage des VfB Lübeck gegen Eintracht Norderstedt. Foto: 54° / Felix Koenig up-down up-down VfB Lübeck empfängt HSV II zum Topspiel So will Lukas Pfeiffer den Tabellenführer aus der Ergebniskrise führen Von Sascha Sievers | 24.11.2022, 12:25 Uhr

Der VfB Lübeck empfängt den Hamburger SV II zum Topspiel in der Fußball-Regionalliga Nord. Nach drei Partien ohne Sieg will der Herbstmeister zurück in die Erfolgsspur finden. Warum dazu auf eine Aufarbeitung der ersten Heimniederlage gegen Norderstedt verzichtet wurde und sich VfB-Trainer Lukas Pfeiffer an seine Piloten-Ausbildung erinnert haben dürfte.