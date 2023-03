Enttäuscht: Mirko Boland und der VfB Lübeck gingen erstmals seit dem 19. November in der Regionalliga Nord wieder leer aus. Foto: imago-images up-down up-down Fußball-Regionalliga Nord VfB Lübeck verspielt Pausenführung beim FC St. Pauli II Von Sascha Bodo Sievers | 19.03.2023, 16:34 Uhr

Drei Wochen nach dem letzten Pflichtspiel in der Fußball-Regionalliga Nord hat der VfB Lübeck seinen Vorsprung an der Tabellenspitze gegenüber dem nun punktgleichen Hamburger SV II eingebüßt. Auf das zuletzt enttäuschende 1:1 gegen Phönix Lübeck folgte am Sonntag die dritte Saisonniederlage beim abstiegsbedrohten FC St. Pauli II.