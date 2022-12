Im Topspiel haben Mirko Boland (im Hintergrund) und der VfB Lübeck zuletzt den Hamburger SV II um Luis Seifert niedergerungen und stehen nun vor einer ganz anderen Aufgabe bei Schlusslicht Kickers Emden. Foto: 54° / Felix Koenig up-down up-down Fußball-Regionalliga Nord VfB Lübeck gegen Kickers Emden: Kontrastprogramm nach Rekordspiel gegen HSV II Von Sascha Sievers | 01.12.2022, 12:06 Uhr

Tabellenführer gegen Schlusslicht: Der VfB Lübeck muss in der Fußball-Regionalliga am Freitagabend bei Kickers Emden ran. Nach dem 2:1-Sieg zuletzt im Topspiel gegen den Hamburger SV II vor der Rekordkulisse von 7505 Zuschauern an der Lohmühle ein Kontrastprogramm. „Wir müssen die Aufgabe seriös angehen“, fordert Mirko Boland.