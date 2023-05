Sportvorstand Sebastian Harms (li.) ist von den Fähigkeiten Lukas Pfeiffers überzeugt, der 32-Jährige wird daher auch in der 3. Liga ohne die nötige Lizenz Cheftrainer des VfB Lübeck bleiben. Foto: 54°/ Koenig up-down up-down VfB Lübeck legt sich mit DFB an Lukas Pfeiffer bleibt Trainer – auch ohne Ausnahmegenehmigung Von Sascha Bodo Sievers | 16.05.2023, 18:30 Uhr

Der VfB Lübeck hat nicht die erhoffte Ausnahmegenehmigung beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) erwirkt, um Lukas Pfeiffer auch in der 3. Liga als Cheftrainer beschäftigen zu dürfen. Die Grün-Weißen halten dennoch am 32-Jährigen fest, obwohl ihm die nötige Fußball-Lehrer-Lizenz fehlt und nehmen auch mögliche Sanktionen in Kauf.