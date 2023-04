Felix Drinkuth bejubelt das frühe 1:0 des VfB Lübeck im Landesderby gegen den SC Weiche Flensburg. Foto: 54° / John Garve up-down up-down Fußball-Regionalliga Nord VfB Lübeck feiert Derbysieg gegen SC Weiche Flensburg und den Fast-Aufstieg Von Sascha Bodo Sievers | 28.04.2023, 21:30 Uhr

Der VfB Lübeck hat das intensive Landesderby in der Fußball-Regionalliga Nord gegen den SC Weiche Flensburg vor 5774 Zuschauer an der Lohmühle mit 2:0 (1:0) gewonnen, die Tabellenführung zurückerobert und steht mit mehr als einem Bein in der 3. Liga.