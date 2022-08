Hinein ins Glück: Felix Drinkuth erzielt gegen Holstein Kiel II nach frühem Rückstand das 2:1 für den VfB Lübeck. Foto: 54° / Livedienst up-down up-down Landesderby in der Fußball-Regionalliga Nord Weiter unbesiegt: VfB Lübeck dreht gegen Holstein Kiel II frühen Rückstand Von Sascha Bodo Sievers | 28.08.2022, 15:21 Uhr

Die ersten Punktverluste in Hildesheim hat der VfB Lübeck ebenso weggesteckt wie einen frühen Rückstand am Sonntag, 28. August, im Landesderby gegen Holstein Kiel II. Die Grün-Weißen bleiben nach einem 2:1 (2:1) in der Fußball-Regionalliga Nord ungeschlagen und sammelten weiteres Selbstvertrauen für das anstehende Stadtduell gegen den 1. FC Phönix. Die Pfeiffer-Elf aber machte es sich auch unnötig schwer.