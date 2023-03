Noah Plume (re.) durfte beim VfB Lübeck bislang erst sechsmal von Beginn an ran, unter anderem im Hinspiel gegen den FC St. Pauli II, auf den die Grün-Weißen am Sonntag treffen. Foto: 54° / John Garve up-down up-down VfB Lübeck gegen FC St. Pauli II Warum sich für Fußballer Noah Plume neue Perspektive auftun könnten Von Sascha Bodo Sievers | 17.03.2023, 09:51 Uhr

Geholt wurde er für die Sechser-Position, gespielt hat er allerdings bislang beim VfB Lübeck nur selten. Die Zukunft könnte für Noah Plume woanders liegen: Am Sonntag wird er gegen den FC St. Pauli II als Innenverteidiger von Beginn an auflaufen und hat „Bock darauf“, sich beim Fußball-Regionalligisten in der neuen Rolle zu beweisen.