Tor für den VfB Lübeck: Felix Drinkuth bejubelt seinen Siegtreffer gegen Naestved BK. FOTO: 54° / Felix Koenig Belt-Cup 2022 VfB Lübeck erreicht als Turniergastgeber das Finale Von Sascha Bodo Sievers | 09.07.2022, 18:40 Uhr

Der VfB Lübeck hat beim deutsch-dänischen Fußballturnier um den 3. Belt-Cup das Endspiel erreicht. In der Vorrunde feierten die Gastgeber vor rund 1000 Zuschauer zwei Siege und treffen am Sonntag, 10. Juli, ab 14.30 Uhr an der Lohmühle auf den dänischen Zweitligisten Hvidovre IF.