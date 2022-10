Im Fokus: Nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Mats Facklam und Felix Drinkuth ist Kimmo Hovi der einzige Angreifer des VfB Lübeck, der noch fit ist. Foto: 54° / John Garve up-down up-down Fußball-Regionalliga Nord VfB Lübeck empfängt Drochtersen/Assel: Warum das Taktieren vorerst vorbei ist Von Sascha Bodo Sievers | 27.10.2022, 10:49 Uhr

Im 13. Saisonspiel in der Fußball-Regionalliga Nord ist erstmals der Matchplan des VfB Lübeck nicht aufgegangen. Nach der 0:1-Derbypleite gegen Weiche Flensburg hoffen die Grün-Weißen, am Freitag gegen Drochtersen/Assel zurück in die Erfolgsspur zu finden - trotz personeller Sorgen und weniger Möglichkeiten zum Taktieren.