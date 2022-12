Eric Gründemann war bislang erst zweimal im Pokal zum Einsatz gekommen. Gegen den Bremer SV könnte der Ersatzkeeper des VfB Lübeck sein erstes Punktspiel in dieser Saison absolvieren. Foto: 54° / Felix Koenig up-down up-down Fußball-Regionalliga Nord VfB Lübeck empfängt Bremer SV - so geht es danach für die Grün-Weißen weiter Von Sascha Sievers | 08.12.2022, 18:42 Uhr

90 Minuten plus Nachspielzeit liegen noch vor dem VfB Lübeck, ehe es für den Tabellenführer der Fußball-Regionalliga Nord in die Winterpause geht. Zum letzten Pflichtspiel des Jahres empfangen die Grün-Weißen am Samstag den Bremer SV. Für viele Spieler geht es danach in den Urlaub - auf Trainer Lukas Pfeiffer wartet derweil noch viel Arbeit.