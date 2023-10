Fußball: 3. Liga VfB Lübeck empfängt Viktoria Köln: Zeit für einen Breier-Moment Von Sascha Bodo Sievers | 20.10.2023, 14:35 Uhr In sieben Einsätzen für den VfB Lübeck gelang Pascal Breier lediglich ein Treffer. Gegen Viktoria Köln hofft der Angreifer, dass der Knoten platzt und auch der erste Heimsieg gelingt. Foto: 54°/Koenig up-down up-down

Der VfB Lübeck hofft gegen Viktoria Köln am Samstag auf den ersten Heimsieg in der 3. Liga. Pascal Breier wünscht sich, dass auch für ihn persönlich endlich der Knoten platzt. Ein Torerfolg des Angreifers könnte dem Aufsteiger den Weg aus der Abstiegszone ebnen und einen weiteren emotionalen Moment in der Karriere des 31-Jährigen bedeuten.