Innenverteidiger Jannik Löhden, hier im DFB-Pokal im Zweikampf mit Rostocks John Verhoek, hofft, mit dem VfB Lübeck die Erfolgsserie gegen Werder Bremen II ausbauen zu können. Foto: imago-images Fußball-Regionalliga Nord VfB Lübeck empfängt Werder II: Wie Jannik Löhden und Co. die Bremer knacken wollen Von Sascha Bodo Sievers | 08.09.2022, 15:55 Uhr

Der noch unbesiegte VfB Lübeck strebt am Freitagabend, 9. September, im Heimspiel gegen den SV Werder Bremen II die nächsten drei Punkte in der Fußball-Regionalliga Nord an. Was dazu nötig sein wird, warum der VfB erst drei Gegentore kassiert hat und weshalb in der Kabine Schlagermusik läuft, erklärt Neuzugang Jannik Löhden.