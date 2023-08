Fußball 3. Liga VfB Lübeck empfängt Aue: Taffertshofer hofft auf nächsten Sieg gegen einen Ex Von Sascha Bodo Sievers | 25.08.2023, 15:18 Uhr Ulrich Taffertshofer (li., hier gegen Fabian Greilinger) haute sich in seiner Heimat richtig rein und hofft nach dem ersten Sieg gegen den TSV 1860 München an der Lohmühle einen weiteren Dreier gegen den FC Erzgebirge Aue nachlegen zu können. Foto: imago-images up-down up-down

Ulrich Taffertshofer hat mit dem VfB Lübeck zuletzt gegen Ex-Klub TSV 1860 München den ersten Saisonsieg in der 3. Liga gefeiert. Am Samstag kommt der FC Erzgebirge Aue an die Lohmühle, für den der 31-Jährige in der Vorsaison gespielt. Warum der Sheriff keine guten Erinnerungen an seine Zeit in Sachsen hat und es für ihn beim Aufsteiger besser läuft.