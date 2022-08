Marius Hauptmann wurde in Hildesheim geschont, dürfte gegen Holstein Kiel II wieder zurück in die Startelf des VfB Lübeck rücken. FOTO: 54° / John Garve up-down up-down Fußball-Regionalliga Nord VfB Lübeck empfängt Holstein Kiel II: Warum sich der Blick auf die Tabelle verbietet Von Sascha Bodo Sievers | 26.08.2022, 13:09 Uhr

Der VfB Lübeck bleibt nach dem 0:0 im Topspiel gegen Borussia Hildesheim vorerst in der Fußball-Regionalliga Nord in der Rolle des Jägers. Warum sich zudem für die Grün-Weißen vor dem Landesderby gegen Holstein Kiel II am Sonntag, 28. August, der Blick auf die Tabelle verbietet.