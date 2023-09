Fußball: 3. Liga VfB Lübeck gegen Hallescher FC: Was für den ersten Heimsieg spricht Von Sascha Bodo Sievers | 28.09.2023, 16:40 Uhr Hofft gegen Halle auf die ersten drei Punkte an der heimischen Lohmühle: Lukas Pfeiffer, Trainer des VfB Lübeck. Foto: imago-images up-down up-down

Sieben Punkte aus sieben Partien, noch kein Heimspiel gewonnen: Der VfB Lübeck muss am Samstag seine Bilanz in der 3. Liga aufpolieren, um nicht unter Druck zu geraten. Zu Gast an der Lohmühle ist der punktgleiche Tabellennachbar Hallescher FC. Ein Blick zurück auf das, was bislang gut lief, woran es haperte und warum Optimismus angebracht ist.