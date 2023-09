Fußball: 3. Liga VfB Lübeck: Sören Reddemann warnt vor Ex-Klub: „Müssen gegen Halle voll da sein“ Von Sascha Bodo Sievers | 29.09.2023, 14:26 Uhr Sören Reddemann (li.) kam im Sommer aus Halle, am Samstag trifft der Innenverteidiger mit dem VfB Lübeck auf seinen Ex-Verein, gegen den der erste Heimsieg gelingen soll. Foto: imago-images up-down up-down

Neuzugang Sören Reddemann hatte beim VfB Lübeck zunächst einen schweren Stand. Inzwischen hat der Innenverteidiger Konkurrent Jannik Löhden verdrängt und freut sich auf das Duell am Samstag gegen seinen Ex-Verein. Nach zuletzt nur einem Punkt aus drei Partien soll gegen den auswärts noch punktlosen Halleschen FC in der 3. Liga der erste Heimsieg her.