Felix Drinkuth (li.) hat seine muskulären Probleme überstanden und dürfte nach einer Pause im Landespokal gegen den FC Teutonia 05 in die Startelf des VfB Lübeck zurückkehren. Foto: Imago/König up-down up-down Fußball-Regionalliga Nord So will der VfB Lübeck Überflieger FC Teutonia 05 Ottensen stoppen Von Sascha Bodo Sievers | 14.04.2023, 11:25 Uhr

Auf den VfB Lübeck wartet in der Fußball-Regionalliga Nord am Samstag die aktuell größtmögliche Herausforderung: Der Spitzenreiter empfängt den FC Teutonia 05 Ottensen. Lukas Pfeiffer hat sich etwas einfallen lassen, um gegen den formstarken Tabellendritten einen wichtigen Schritt in Richtung Drittliga-Aufstieg zu machen.