Niklas Kastenhofer (re.) bot gegen den FC Teutonia 05 eine starke Leistung und hofft auf mehr Einsatzzeiten in der Abwehr des VfB Lübeck - ohne diese jedoch einzufordern. Foto: noveski.com up-down up-down VfB Lübeck empfängt BSV Rehden Niklas Kastenhofer: Warum auch Ergänzungsspieler glücklich sein können Von Sascha Bodo Sievers | 13.10.2022, 16:57 Uhr

Der VfB Lübeck hat in Spitze und Breite den stärksten Kader in der Fußball-Regionalliga Nord. Trotz großer Konkurrenz herrscht ein besonderer Zusammenhalt, wie Niklas Kastenhofer erklärt, der bislang nur wenig Spielzeiten bekam. Vor dem Heimspiel am Samstag, 15. Oktober, gegen den BSV Rehden begründet der Innenverteidiger, warum er sich als wichtiger Bestandteil sieht und trotz einiger starker Leistungen keine Ansprüche stellt.