Moment der Erlösung: VfB-Kapitän Tommy Grupe bejubelt mit Felix Drinkuth seinen Treffer zum zwischenzeitlichen 1:0. Foto: 54° / Livedienst up-down up-down Fußball-Regionalliga Nord VfB Lübeck besiegt auch SV Werder II - weil Grupe und Löhden Köpfchen beweisen Von Sascha Bodo Sievers | 09.09.2022, 21:20 Uhr

Kapitän Tommy Grupe und Jannik Löhden hatten gegen den SV Werder Bremen II eine Menge Arbeit in der Innenverteidigung zu verrichten. Doch die beiden Abwehrkanten traten am Freitag, 9. September, auch im Angriff in Erscheinung, brachten den VfB Lübeck mit ihren Toren auf die Siegerstraße und vorübergehend zurück an die Tabellenspitze der Fußball-Regionalliga Nord.