Lübecks Angreifer Kimmo Hovi (am Ball) rackerte unermüdlich gegen Drochtersen/Assel. Foto: 54° / John Garve Fußball-Regionalliga Nord VfB Lübeck findet gegen SV Drochtersen/Assel in Unterzahl zurück in Erfolgsspur Von Sascha Bodo Sievers | 28.10.2022, 21:20 Uhr

Der VfB Lübeck hat in der Fußball-Regionalliga Nord zurück in die Erfolgsspur gefunden. Auf die erste Saisonniederlage in Flensburg ließ der Tabellenführer einen 2:0 (0:0)-Heimerfolg gegen Angstgegner SV Drochtersen/Assel folgen - in Unterzahl. Es war der erste Sieg der Grün-Weißen gegen die Niedersachsen nach zuvor sieben vergeblichen Versuchen.