Topspiel der Fußball-Regionalliga Nord VfB Lübeck besiegt Hamburger SV II und stellt neuen Zuschauerrekord auf Von Sascha Sievers | 25.11.2022, 21:25 Uhr

Einen neuen Zuschauerrekord in der Fußball-Regionalliga Nord aufgestellt und im Spitzenspiel gegen den Hamburger SV II zurück in die Erfolgsspur gefunden. Es war ein nahezu perfekter Abend für den VfB Lübeck, der in beiden Halbzeiten zwei späte Treffer bejubelte und am Ende knapp, aber nicht unverdient die Nase vorn hatte.