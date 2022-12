Der VfB Lübeck feierte im letzten Spiel des Jahres einen verdienten Heimsieg gegen den Bremer SV. Foto: 54° / Livedienst up-down up-down Fußball-Regionalliga Nord 4:1 gegen Bremer SV: VfB Lübeck verabschiedet sich mit Heimsieg in die Winterpause Von Sascha Sievers | 10.12.2022, 16:03 Uhr

Mit einem 4:1 (2:0)-Heimsieg und einem guten Gefühl hat sich der VfB Lübeck am Samstag in die Winterpause verabschiedet. Der Tabellenführer der Fußball-Regionalliga Nord setzte sich vor 3137 Zuschauern an der Lohmühle verdient gegen den Bremer SV durch, der zuletzt mit einem 4:0 über Weiche Flensburg hatte aufhorchen lassen.