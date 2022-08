VfB-Kapitän Tommy Grupe leitete mit seinem Ausgleichstreffer beim Bremer SV die Wende ein. FOTO: 54° / Felix Koenig up-down up-down Fußball-Regionalliga Nord VfB Lübeck feiert beim Bremer SV nach Rückstand verdienten Auswärtssieg Von Sascha Bodo Sievers | 14.08.2022, 17:11 Uhr

Der VfB Lübeck hat auf das 3:0 an der Lohmühle gegen Kickers Emden am Sonntag, 14. August, den zweiten Saisonsieg in der Fußball-Regionalliga Nord folgen lassen. Beim Bremer SV taten sich die Grün-Weißen schwer, drehten durch zwei Standardsituationen aber einen zwischenzeitlichen Rückstand noch in einen verdienten 3:1-Erfolg um.