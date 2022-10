Nach dem Fotoshooting im Theater Itzehoe sind die Itzehoe Eagles und ihre Cheerleader startklar. Foto: Itzehoe Eagles up-down up-down 2. Basketball-Bundesliga ProB Verkauf für die Tickets der Itzehoe Eagles startet ab sofort Von Lars Peter Ehrich | 01.10.2022, 13:23 Uhr

Nach dem Asyl in Brokdorf sind die Steinburger Korbjäger wieder in ihre gewohnte Heimstätte am Lehmwohld umgezogen. Dafür sind jetzt auch die Vorverkaufs-Möglichkeiten geöffnet. Die erste Heimpartie gegen die EN Baskets Schwelm tragen die Adler schon am 8. Oktober aus.