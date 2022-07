Ryan Mullahey (links) und Luke Turner posieren im Trikot ihres Heimatvereins Long Island University Sharks auf ihrem Balkon in Elmshorn. FOTO: Jonas Altwein up-down up-down Baseballer auf Europa-Tour US-Boys in Elmshorn: So leben Ryan Mullahey und Luke Turner und | 15.07.2022, 16:45 Uhr Von Kornelius Krüger Jonas Altwein | 15.07.2022, 16:45 Uhr

Für die Gastspieler der Elmshorn Alligators ist es sowas wie der Sommer ihres Lebens. Beim Besuch in ihrer Zwei-Zimmer-Wohnung in Elmshorn erzählen sie von ihren Plänen und was sie an Deutschland schätzen.