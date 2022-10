Tobias Möller erzielte neun Punkte für die Eagles in Köln Foto: Reiner Stöter up-down up-down 2. Basketball-Bundesliga ProB Unnötige Niederlage für Itzehoe Eagles bei den RheinStars Köln Von Lars Peter Ehrich | 16.10.2022, 13:16 Uhr

Am Ende zu hoch und sehr unnötig – so lässt sich die erste Saison Niederlage der Itzehoe Eagles zusammenfassen. In der BARMER 2. Basketball Bundesliga haben sie bei den RheinStars Köln mit 67:78 verloren. Viertelergebnisse: 15:15, 21:18, 18:21, 13:24.