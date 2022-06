Auf der Bogenwiese an der Uetersener Hochfeldstraße werden die Schützen bei der Landesmeisterschaft ihr Ziel ins Visier nehmen. FOTO: Johannes Speckner up-down up-down 19 Teilnehmer aus dem Kreis Pinneberg Uetersener SG richtet Landesmeisterschaften im Bogenschießen aus Von Johannes Speckner | 30.06.2022, 14:47 Uhr

Am Wochenende 2./3. Juli treten auf der Bogenwiese an der Uetersener Hochfeldstraße 199 Aktive aus ganz Schleswig-Holstein an, um in verschiedenen Klassen um den Titel zu kämpfen.