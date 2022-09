Als erstes Mitglied des Elmshorner SC hat sich Ornella Falke für eine Schach-Weltmeisterschaft qualifiziert. In Rumänien tritt sie in der Altersklasse U18 an. Foto: Jonas Altwein up-down up-down Abiturientin aus Haselau Zwischen Schulbank und Schachbrett: Ornella Falke fährt zur WM Von Jonas Altwein | 02.09.2022, 17:30 Uhr

Am Johann-Rist-Gymnasium will die 17-Jährige in diesem Schuljahr ihr Abitur machen. Am 5. September reist das Schachtalent für den Elmshorner SC zur Weltmeisterschaft nach Rumänien.