Fußball-Kreisliga West TuS Krempe verpasst gegen FC Burg den Sprung an die Tabellenspitze Von Gunther Schöniger | 19.08.2023, 20:37 Uhr Zu Boden gebracht wurde Krempes Dominik Schliemann (links) vom Burger Melvin Tönsing. Foto: Olaf Jensen

Der Weg an die Tabellenspitze in der Fußball-Kreisliga West war für TuS Krempe (9 Punkte) frei, weil GW Todenbüttel (10), FC Reher/Puls und Alemannia Wilster (beide ebenfalls neun Zähler) an diesem Wochenende spielfrei sind. Er blieb aber ungenutzt, weil der TuS sein Heimspiel gegen den FC Burg mit 1:3 verlor.