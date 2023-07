Rehers Andreas Tank setzt sich im Kampf um den Ball gegen die Hohenasper Maximilian Trautmann (links) und Leif Heß durch. Foto: Michael Ruff up-down up-down Fußball-Kreisliga West TuS Krempe, SVA Wilster und Edendorfer SV landen Auswärtssiege Von Michael Lemm | 30.07.2023, 19:14 Uhr

Zwei Steinburger Auswärtserfolge gab es in der Fußball-Kreisliga West zum Saisonauftakt am Sonnabend. Alemannia Wilster (1:0 beim FC Burg) und der Edendorfer SV (3:1 beim TSV Buchholz) starteten erfolgreich in die neue Spielzeit.