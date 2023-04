Trainer Yilmaz Ince verlässt den TuS Hoisdorf nach neun Jahren. Foto: Juergen Nuppenau up-down up-down Fußball-Verbandsliga Süd-Ost Trainer Yilmaz Ince verlässt abstiegsbedrohten TuS Hoisdorf Von Harald Nonnewitz | 10.04.2023, 10:22 Uhr

Nur zwei Siege in 17 Spielen: Fußball-Verbandsligist TuS Hoisdorf droht der Abstieg in die Kreisliga. Dort wird ein neuer Trainer auf der Bank sitzen: Nach neun Jahren legt Yilmaz Ince am Saisonende sein Amt als Coach der Stormarner nieder. Die Nachfolge ist bereits geregelt.