Emilie Skliarenko (von links), Meyra Göktas, Kaja Neumann und Olivia Schreiber vom Wedeler TSV. Foto: Jennifer Ruff up-down up-down Einzelmeisterschaften im Kreis Pinneberg BW 96 Schenefeld räumt komplett ab, Wedeler TSV holt fünf Medaillen Von Kornelius Krüger | 07.06.2023, 09:09 Uhr

Anfang Juni 2023 fanden in der Halle des Wedeler TSV an der Schulauer Straße die Kreismeisterschaften der Altersklassen 6 bis 9 Pflicht an. Bei den Acht- und Neunjährigen war Schenefeld nicht zu stoppen.