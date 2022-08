Eine strittige Rote Karte sorgte für eine turbulente Schlussphase zwischen dem SV Türkspor Bad Oldesloe und dem VfL Rethwisch. FOTO: www.imago-images.de up-down up-down Fußball-Kreisliga Süd SV Türkspor Bad Oldesloe und VfL Rethwisch mit turbulenter Schlussphase Von Harald Nonnewitz | 15.08.2022, 15:28 Uhr

In der Fußball-Kreisliga Süd ist der SV Türkspor Bad Oldesloe am Sonntag, 14. August, im Heimspiel gegen den VfL Rethwisch mit einem blauen Auge davongekommen. Der Titelaspirant betrieb zunächst Chancenwucher, geriet in Rückstand, verbuchte nach zwei strittigen Schiedsrichterentscheidungen in Unterzahl aber doch noch einen Punkt.