Die Spieler des SV Türkspor Bad Oldesloe bejubeln den Torerfolg von Luca Störmer beim 4:0-Auftaktsieg gegen Eintracht Groß Grönau. Foto: 54°/ Koenig Fußball-Verbandsliga Süd Auftaktsieg des SV Türkspor Bad Oldesloe in Groß Grönau ein Fingerzeig Von Harald Nonnewitz | 30.07.2023, 10:00 Uhr

Der Aufstieg in die Fußball-Verbandsliga ist der größte Erfolg in der Vereinsgeschichte des SV Türkspor Bad Oldesloe. Doch es soll noch weiter nach oben gehen. Der Auftakt in die neue Saison belegt: Den Stormarnern ist der Durchmarsch in die Landesliga zuzutrauen.