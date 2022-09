Niklas Hubrich gewann gegen Schwartau ein Einzel, musste sich gegen Brunsbüttel aber zweimal knapp geschlagen geben. Foto: Ulrich Kapell up-down up-down Tischtennis-Landesliga Süd SC Itzehoe holt einen Punkt aus zwei Spielen Von Ulrich Kapell | 26.09.2022, 10:41 Uhr

Zumindest einen Punkt haben sich die Herren des SC Itzehoe in der Tischtennis-Landesliga Süd gesichert. Dieser gelang in einem umkämpften Match gegen den VfL Bad Schwartau II. In Brunsbüttel folgte dann eine deutliche Niederlage.