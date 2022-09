Kellinghusens Nr. 1 Katia Bavarok blieb gegen Holzbüttgen ungeschlagen Foto: Andreas Kotz up-down up-down 3. Tischtennis-Bundesliga Damen VfL Kellinghusen unterliegt Angstgegner Holzbüttgen knapp Von Andreas Wagner | 28.09.2022, 11:11 Uhr

Die Tischtennis-Damen des VfL Kellinghusen stehen in der 3. Bundesliga Nord mit leeren Händen am Tabellenende. Nach der Auftaktniederlage in Berlin, ging nun auch die Heimpartie gegen Holzbüttgen knapp verloren.