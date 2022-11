Bastian Fitzner (li.) kassierte nicht nur einen Platzverweis, sondern mit dem TSV Trittau gegen den VfL Oldesloe um Timo Classen auch die zweite Derbyniederlage innerhalb einer Woche. Foto: Klaus Unger up-down up-down Fußball-Verbandsliga Süd-Ost TSV Trittau unterliegt dem VfL Oldesloe: So erklärt Matthias Räck die Derbypleite und | 06.11.2022, 20:31 Uhr Von Sascha Bodo Sievers Harald Nonnewitz | 06.11.2022, 20:31 Uhr

Zweimal in Führung, am Ende mit zwei Mann weniger auch das zweite Derby gegen den VfL Oldesloe verloren: Für den TSV Trittau läuft es nach einem Zwischenhoch in der Fußball-Verbandsliga Süd-Ost alles andere als rund.