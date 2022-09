Ary Trisnanto (li.) und Alexander Strehse starten mit dem TSV Trittau nach dem Abstieg am Wochenende in der 2. Badminton-Bundesliga in die neue Saison. Foto: 54° / John Garve up-down up-down 2. Badminton-Bundesliga TSV Trittau hofft auf den direkten Wiederaufstieg ins Oberhaus Von Sascha Bodo Sievers | 09.09.2022, 12:07 Uhr

Neun Jahre mischte der TSV Trittau im Badminton-Oberhaus mit, ehe 16 Niederlagen und nur vier Siege in der vergangenen Saison den Absturz in die Zweitklassigkeit bedeuteten. Mit einer Reihe von Talenten und einigen erfahrenen Akteuren hoffen die Stormarner in der kommenden Spielzeit in der 2. Bundesliga um den Titel mitspielen zu können - und im besten Fall den direkten Wiederaufstieg zu schaffen.