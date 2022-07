Davon, dass die Landesliga-Kicker des TSV Lägerdorf erst vor wenigen Tagen die Saisonvorbereitung aufgenommen haben, war nicht viel zu merken. Das Team des neuen Trainers Lars Lühmann gewann am Mittwoch-Abend (6. Juli 2022) deutlich mit 5:2 (4:1) beim Verbandsligisten TSV Heiligenstedten. „Die Lägerdorfer waren vor allem in ersten Halbzeit sehr flott auf den Füßen“, sagte Heiligenstedtens Sprecher Heiko Beck. „Das habe ich so nicht erwartet. Da war schon ein Klassenunterschied zu sehen.“ Dabei waren die Gastgeber vom Juliankadamm schon zwei Wochen früher ins Training eingestiegen.