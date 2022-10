Start über sechs Kilometer: 66 Läufer und 16 Walker machen sich auf die Strecke. Foto: Michael Lemm up-down up-down 15. Wald- und Heidelauf TSV Kremperheide freut sich über deutlich höhere Teilnehmerzahl Von Michael Lemm | 03.10.2022, 17:01 Uhr

Der Trend bei vielen Volksläufen in diesem Jahr setzt sich in Kremperheide am Tag der Deutschen Einheit (3. Oktober 2022) nicht fort. Der Regen fiel zwar zeitweise, wurde aber nicht zum Spielverderber für mehr als 260 Aktive und über 40 Helfer.